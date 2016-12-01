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    Названа причина крушения самолета с футболистами «Шапекоэнсе»

    Начальник службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонилья назвал причину крушения самолета с игроками «Шапекоэнсе». По его словам, лайнер разбился из-за недостатка топлива.

    Напомним, что самолет разбился 29 ноября. В авиакатастрофе погиб 71 человек.

    «В результате осмотра мы заметили, что у самолета не было топлива. Поэтому нами был инициирован процесс расследования, чтобы выяснить причину нехватки горючего при катастрофе. Согласно международным стандартам, лайнер должен иметь дополнительное количество топлива, которого должно хватить минимум на 30 минут полета. К сожалению, у самолета не было горючего на случай непредвиденных обстоятельств», – заявил он в интервью Lider Web.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2016 09:29
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 2 декабря 2016, 01:02

      Ворьё, жулики и "экономисты" виноваты...Они везде, в любых странах одинаковы. Подонки, однозначно!
      Душам невинных пассажиров - Царствие Небесное... С ув.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 1 декабря 2016, 14:09

      Переплюнули нас...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 декабря 2016, 11:25

      Уже странно.Говорят что сливали топливо чтобы не загореться при падении и одновременно расследуют причину отсутствия топлива.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Gullit 76 2 декабря 2016, 00:57

      Людей всё равно не вернуть!...Мутно... Призрачно всё в этом мире бушующем. С ув.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 1 декабря 2016, 11:12

      Найдут сейчас левого старичка и всех собак на него спустят...а правду про говносамолеты и что ни хрена контроль не проходят не слова не будет

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 1 декабря 2016, 11:01

      Неужели какой-то кретин
      Зажопил бензин?
      Будет как обычно, правды не скажут
      И никого не накажут

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      ssspartak 1 декабря 2016, 10:34

      примерно на следующий день после трагедии, читал в новостях, что за минуты до падения - экипаж каким то образом опустошил топливные баки чтобы при падении не было взрыва и были шансы выжить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 1 декабря 2016, 09:59

      Я написал 29.11.2016 в 15:15 под статьей "Крушение самолета с бразильской командой": "И как обычно выяснится, что это чья-то халатность и можно было трагедии избежать..." Интересно, как же это я так угадал?

      0
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      ...
      Рейтинг: +306

      Bobafett > bset 1 декабря 2016, 10:17

      Ты предсказамус!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > bset 1 декабря 2016, 10:43

      А как по другому?Всегда виноват человеческий фактор...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 1 декабря 2016, 09:49

      Ну это как так!? Мудозвоны решили сэкономить, а в итоге полсотни жизней…

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > filosof sparty 1 декабря 2016, 09:51

      Предлагаю руководству зоны, в которой будут сидеть виновные, сэкономить на еде

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 1 декабря 2016, 09:47

      Они что, думали крыльями домахать до аэропорта. Идиотизм!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 1 декабря 2016, 09:44

      Распиздяйство не только у нас. (уж извините за грубость).

      5
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > Black Giz 1 декабря 2016, 09:52

      В Латинской Америке еще тот бардак. Нам и не снилось.

      4
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