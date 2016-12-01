Гришин: «Пока некорректно говорить об уходе Слуцкого»

Наставник молодежной команды ЦСКА Александр Гришин уверен, что на данный момент рано говорить об уходе главного тренера первой команды Леонида Слуцкого. Напомним, что в СМИ появилась информация об увольнении специалиста после предстоящей игры Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

– Тем не менее, в прессе активно обсуждаются кандидатуры возможных сменщиков Слуцкого – ваша, Кононова, Гончаренко. Вы созрели для работы в основе ЦСКА?

– Я к такой информации отношусь как к неподтвержденной. Созрел или не созрел? Вот Кононов созрел. Он создал хорошую команду в Краснодаре. Его подопечные показывали классный футбол. А про себя я ничего сказать не могу. На этом уровне не работал. Получится у меня или нет? Вопрос без ответа.

– То есть, если предложат возглавить ЦСКА, готовы попробовать?

– Если Евгений Леннорович Гинер мне скажет: «Саша, надо!», тогда я отвечу, что готов. Но это мы сейчас опять же предполагаем. Это некорректно, ничего же еще не ясно. Слуцкий настолько сильный специалист. Зачем рассуждать о том, чего нет? Надо оставаться всегда человеком. Есть тренерская этика, Леонид Викторович продолжает работать.