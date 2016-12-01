Моуринью: «Голы плюс хорошая игра – это настоящее счастье»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Кубка английской лиги против «Вест Хэма» (4:1).

«Мы обычно хорошо играем дома – сегодня было то же самое. После гола «Вест Хэма» мы минут десять переживали, ведь они сравняли первым же ударом. Но во втором тайме у нас появилась уверенность, достаточная, чтобы играть в красивый, атакующий футбол.

В перерыве я сказал игрокам, что невозможно играть так хорошо, а потом прекращать это делать из-за пропущенного гола. Я сказал забыть про незаслуженно пропущенный мяч. Мы играли хорошо, и нужно было продолжать.

Голы плюс хорошая игра – это настоящее счастье», – сказал Моуринью.