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Моуринью: «Голы плюс хорошая игра – это настоящее счастье»

1 декабря 2016, 01:40
2

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Кубка английской лиги против «Вест Хэма» (4:1).

«Мы обычно хорошо играем дома – сегодня было то же самое. После гола «Вест Хэма» мы минут десять переживали, ведь они сравняли первым же ударом. Но во втором тайме у нас появилась уверенность, достаточная, чтобы играть в красивый, атакующий футбол.

В перерыве я сказал игрокам, что невозможно играть так хорошо, а потом прекращать это делать из-за пропущенного гола. Я сказал забыть про незаслуженно пропущенный мяч. Мы играли хорошо, и нужно было продолжать.

Голы плюс хорошая игра – это настоящее счастье», – сказал Моуринью.

Источник: BBC
Англия. Кубок Лиги Манчестер Юнайтед Вест Хэм Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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Аристократ Олжик
1480550645
Ну хоть в чем то ему повезло . . . Бедный Мавр
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gigs84
1480594085
Золотые слова и человек ты золотой! Только не манди больше с судьями и всё будет ОК!
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