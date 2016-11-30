Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кубок Испании. «Реал» разгромил «Леонесу» благодаря голу Зидана и другие результаты

    В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании «Реал» со счетом 6:1 разгромил «Леонесу». За мадридцев забивали сделавший хет-трик Мариано Меджиа, Хамес Родригес, Энцо Зидан и поразивший свои ворота Сезар Моргадо. Гол «Леонесы» провел Йерай Гонсалес.

    Таким образом, «Реал» выигравший первый матч со счетом 7:1, вышел в 1/8 финала.

    Сегодня также прошли первые матчи стадии 1/16 Кубка Испании: «Севилья» разгромила «Форментеру», «Вильярреал» обыграл «Толедо».

    Кубок Испании. 1/16 финала. Ответный матч

    Реал – Леонеса – 6:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Меджиа, 1; 2:0 – Хамес Родригес, 23; 3:0 – Меджиа, 42; 3:1 – Гонсалес, 45; 4:1 – Зидан, 63; 5:1 – Меджиа, 87; 6:1 – Моргадо, 90 (в свои ворота).

    Кубок Испании. 1/16 финала. Первые матчи

    Форментара – Севилья – 1:5 (1:4)

    Голы: 0:1 – Бен Йеддер, 1; 0:2 – Корреа, 15; 1:2 – Гомес, 26; 1:3 – Корреа, 29; 1:4 – Корреа, 43; 1:5 – Бен Йеддер, 74.

    Толедо – Вильярреал – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Хименес, 15 (в свои ворота); 0:2 – Бакамбу, 20; 0:3 – Кастильехо, 82.

    Календарь Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.11.2016 23:00
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 1 декабря 2016, 01:34

      Посмотрим на молодёжь Барселоны? Пока что 1-1 80 минута

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 1 декабря 2016, 01:32

      Супер молодёжь!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 1 декабря 2016, 00:35

      Даёшь молодёжь !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 1 декабря 2016, 00:23

      ну вот и молодежь себя показала

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 30 ноября 2016, 23:45

      Неплохо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      svoyy 30 ноября 2016, 23:36

      6:1, 1:5, 0:3 ??? ммм...конкуренция

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 30 ноября 2016, 23:27

      еще зидан

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11