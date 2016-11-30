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  • Слуцкий: «Раньше другие нападающие имели игровое время. Сейчас его имеет Чалов»

Слуцкий: «Раньше другие нападающие имели игровое время. Сейчас его имеет Чалов»

30 ноября 2016, 21:38
10

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча 16-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (2:0).

– Тяжелая игра, тяжелая победа. Выполнили план на игру. Поздравляю Акинфеева с 252 матчем на ноль.

– Игнашевич в опорной зоне обретет вторую молодость?

– У него еще и первая не закончилась.

– Чем Чалов лучше других форвардов ЦСКА?

– Другие нападающие имели игровое время. Сейчас его имеет Федя. При прочих равных надо отдавать предпочтение собственным воспитанникам, – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оренбург Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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Dobroe Teplo za CSKA
1480532114
Чалов это прорыв! скоро займет место в сборной!
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Фан666
1480533258
Ну пока Чалов ничего не забил, а для нападающего это огромный минус. Старается конечно, но этого мало без результата то. Не будет забивать сядет на лавку. Поэтому не хвалите парня раньше времени
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Argon
1480533937
"При прочих равных надо отдавать предпочтение собственным воспитанникам..." - настоящий респект за эти слова.
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bset
1480537889
Следующий шаг - Чернов и Васин!
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spaike
1480538075
Чалову только опыта поднабраться, да удар поставить! А в ЦСКА нужно возвращать Васина и Чернова и наигрывать их за основу.
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svoyy
1480538573
О результате уже не думает, за молодых переживает...лимит убивает конкуренцию, только при прочих равных наш футболит может выйти на поле, а не потому-что паспорт.
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cska-62
1480544721
Чалов - очень талантливый парень. Но ему нужен опытный партнёр в атаке, который бы его понимал. Думбия был уже готовым футболистом, но поиграв с Вагнером Лавом, он очень многому у него научился. И когда нужно, тоже стал играть подыгрывающим. Головин же молод и вообще не форвард. Вернблум тоже, да и на позиции нападающего у него недостаточно навыков форварда. Страндберг молод, Траоре вообще никакой. А Чалову позарез нужен более опытный и грамотный партнёр, который бы его понимал на поле. Вот когда Широков бы мог пригодиться!!!
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yorgenbarenz
1480577506
Глянь,ребята,что заблеял Слуцкер ! ..."предпочтение собственным воспитанникам".
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