Слуцкий: «Раньше другие нападающие имели игровое время. Сейчас его имеет Чалов»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча 16-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (2:0).

– Тяжелая игра, тяжелая победа. Выполнили план на игру. Поздравляю Акинфеева с 252 матчем на ноль.

– Игнашевич в опорной зоне обретет вторую молодость?

– У него еще и первая не закончилась.

– Чем Чалов лучше других форвардов ЦСКА?

– Другие нападающие имели игровое время. Сейчас его имеет Федя. При прочих равных надо отдавать предпочтение собственным воспитанникам, – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.