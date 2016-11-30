Слуцкий: «Раньше другие нападающие имели игровое время. Сейчас его имеет Чалов»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча 16-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (2:0).
– Тяжелая игра, тяжелая победа. Выполнили план на игру. Поздравляю Акинфеева с 252 матчем на ноль.
– Игнашевич в опорной зоне обретет вторую молодость?
– У него еще и первая не закончилась.
– Чем Чалов лучше других форвардов ЦСКА?
– Другие нападающие имели игровое время. Сейчас его имеет Федя. При прочих равных надо отдавать предпочтение собственным воспитанникам, – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.
Источник: Бомбардир.ру