Губернатор Красноярского края: «Найдем деньги, если «Енисей» выйдет в РФПЛ»

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский дал понять, что «Енисей» не будет испытывать проблем в том случае, если по итогам этого сезона пробьется в Премьер-лигу. На данный момент команда Андрея Тихонова занимает четвертое место в ФНЛ.

«Выход в Премьер-лигу? Да, мы такую спортивную задачу перед командой не ставили. Но спорт так устроен, что нельзя не стремиться к победам. Сейчас начнется, что кто-то не захочет в Премьер-лигу. Но в спорте нужно побеждать! Да, РФПЛ требует других ресурсов и других средств. Но пусть команда побеждает. Если выйдем — найдем деньги, обеспечим достойное выступление. Край сильный», — цитирует слова Толоконского САН «Красноярск».