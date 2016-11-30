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    «Интер» и «Ювентус» будут бороться за Дармиана

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан входит в интересы сразу нескольких итальянских клубов. Известно о заинтересованности в его персоне со стороны «Интера» и «Ювентуса», сообщает Calciomercato. В Турине рассматривают 26-летнего итальянца в качестве замены Дани Алвесу и Леонардо Бонуччи.

    В текущем сезоне Дармиан провел в составе «Манчестер Юнайтед» лишь четыре матча, в которых отметился одним предупреждением. Он вошел в список футболистов, на которых не рассчитывает Жозе Моуринью.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2016 09:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 30 ноября 2016, 12:56

      Где Бонуччи а где Дармиан =D Вообще разные игроки. Как о замене может идти речь.

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      Рейтинг: +44

      dak180990 30 ноября 2016, 09:35

      Не фига

      0
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