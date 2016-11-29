Врачам пришлось ампутировать ногу выжившему в катастрофе голкиперу «Шапекоэнсе»

По информации Esporte Banada, врачи были вынуждены ампутировать ногу вратарю «Шапекоэнсе» Джексону Фольману, который остался в живых после крушения самолета, перевозившего команду на финальный матч Южноамериканского кубка с «Атлетико Насьональ» в колумбийский город Медельин. Всего на борту авиалайнера находился 81 человек, включая девять членов экипажа. По последним данным выжило лишь пятеро, один из которых – вратарь Маркос Данило – позже скончался в больнице от полученных повреждений.

Также сообщается, что защитнику Алану Рушелу грозит парализация в результате травмы позвоночника.