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    «Челси» намерен продлить соглашение с Мозесом

    «Челси» намерен сохранить на длительный срок полузащитника Виктора Мозеса и готов сделать ему предложение о продлении контракта на более выгодных для игрока условиях. Данный шаг вызван тем, что нигериец попал в сферу интересов «Барселоны». Отметим, что с приходом на тренерский мостик синих Антонио Конте, 25-летний футболист стал играть в команде одну из ключевых ролей.

    Действующий договор Мозеса имеет юридическую силу до середины 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 12-ти матчах АПЛ, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

    Источник: Skysports

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    28.11.2016 18:11
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