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    Орлов обвинил Кришито в поражении «Зенита» от «Краснодара»

    Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что именно ошибка защитника «Зенита» Доменико Кришито привела к поражению петербуржцев в гостевом поединке 15-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:2). Напомним, в моменте с первым пропущенным голом итальянец сбросил мяч прямо на ногу хавбеку «быков» Марату Измайлову, который в итоге поразил ворота сине-бело-голубых. Победу же подопечным Игоря Шалимова на четвертой компенсированной минуте встречи принес фантастический удар через себя с линии штрафной площади полузащитника Торнике Окриашвили.

    – Шокированы поражением?

    – Почему шокирован? Это же футбол. Во-первых, «Зенит», на мой взгляд, провел один из лучших своих матчей по качеству футбола. Играли-то хорошо, если не брать концовку.

    – Что же случилось в финале?

    – Ошибки и стечение обстоятельств. Окриашвили все-таки таким ударом попал в ворота… Не каждый день увидишь. Вообще отличный матч получился – украшение нашего чемпионата!

    – Главный виновник поражения?

    – Кришито.

    – Не Лодыгин?

    – Нет. Зачем Кришито сам себе подыгрывал в эпизоде с первым пропущенным голом, чтобы потом отбить? Я вообще вижу главную проблему нынешнего «Зенита» в отсутствии классного центрального защитника. Когда уходил Гарай, надо было искать ему замену.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.11.2016 17:34
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 28 ноября 2016, 20:41

      Орлов много на себя берёт

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 28 ноября 2016, 20:19

      мне кажется виновник поражения это комментатор,когда уже его поменяют

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 ноября 2016, 19:12

      Орлито как всегда, где жрать дают, тому и подтявкивает... То лодыжку обвинял, что он просто жалкое подобие мячелова (даже не вратаря), то теперь у него кришито не топ-защитник, как он кричал ещё 2 месяца назад, а просто клоун из цирка... Уже не знает о чём пиздеть, ибо маразм в конец им походу овладел...

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      Рейтинг: +8121

      nik55 28 ноября 2016, 17:46

      Орлов: «Дзюба и Лодыгин могли петушиться---забавно

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      Рейтинг: +33557

      oyabun 28 ноября 2016, 17:42

      Делов то! Еще миллионов 40 народных денег потратить на какого нибудь именитого игрока из Европы. Или больше. Для Зенита и его спонсора Газпрома это такая ерунда.

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      Рейтинг: +4053

      Kollljan > oyabun 28 ноября 2016, 18:26

      Назови хоть пару фамилий не именитых, но классных центральных защитников.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > oyabun 28 ноября 2016, 19:39

      Оябун думает, что Спартак существует на выручку с продажи билетов?

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      Рейтинг: +1191

      ttter > Zeff 28 ноября 2016, 20:18

      Спартак существует на деньги нефтяного магната.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > ttter 28 ноября 2016, 20:59

      Даже у вас знают!

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      Рейтинг: +33557

      oyabun > Zeff 28 ноября 2016, 22:25

      У Спартака частный инвестор, а у Зенита государственная структура, которая в принципе не имеет права, хотя бы морального тратить народные деньги на частный клуб. Разницу хоть понимаешь?

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