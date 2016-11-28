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    «Краснодар» и «Крылья Советов» сыграют на день позже

    «Краснодар» проведет свой поединок 17-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» на один день позже ранее запланированной даты – вместо четвертого декабря встреча состоится пятого числа.

    «По просьбе футбольного клуба «Краснодар» в соответствии с п. 6.3 и 6.4 регламента чемпионата России, матч 17-го тура «Краснодар» – «Крылья Советов» перенесен с четвертого декабря на пятое декабря. Начало матча – в 19:00 по московскому времени», – говорится в официальном сообщении.

    По прошествии 15-ти туров «быки» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, имея 27 очков в активе. Самарская команда с 11-ю баллами идет на 13-м месте.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    28.11.2016 17:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 29 ноября 2016, 00:05

      Ну да они же в еврокубках играют им надо.

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