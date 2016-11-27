Дани Алвес получил перелом кости и может пропустить до четырех месяцев

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес может выбывать на длительный срок из-за травмы, которую он получил в матче 14-го тура чемпионата Италии против «Дженоа».

Сообщается, что 33-летний бразилец прошел медицинское обследование, которое выявило у него перелом малой берцовой кости левой ноги. По предварительным данным, футболист может пропустить до четырех месяцев.

В нынешнем сезоне Серии А Алвес провел восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.