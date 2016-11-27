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    Дани Алвес получил перелом кости и может пропустить до четырех месяцев

    Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес может выбывать на длительный срок из-за травмы, которую он получил в матче 14-го тура чемпионата Италии против «Дженоа».

    Сообщается, что 33-летний бразилец прошел медицинское обследование, которое выявило у него перелом малой берцовой кости левой ноги. По предварительным данным, футболист может пропустить до четырех месяцев.

    В нынешнем сезоне Серии А Алвес провел восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: Football Italia

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    27.11.2016 23:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 28 ноября 2016, 00:36

      по любому должна быть дисквалификация...игры на 4..

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 28 ноября 2016, 01:02

      ох..не туда написал..нажимал на газинского..

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > BYAKONERI 28 ноября 2016, 20:17

      не успел))

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > BYAKONERI 29 ноября 2016, 11:03

      где нет?(( в течении 2-3 минут не удалишь то остается высказывание!

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Chernyi Lis 29 ноября 2016, 11:08

      в течение 5 минут)

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > НИККО13 29 ноября 2016, 11:13

      до 5 минут не дотягивает чет..уже раньше невозможно удалить)

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      Рейтинг: +17

      Mainstream One 28 ноября 2016, 00:30

      Жаль Даньку, думаю скоро поправится!!!

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      Рейтинг: +4

      pavos 27 ноября 2016, 23:46

      здоровья!

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 27 ноября 2016, 23:40

      это ещё хорошо отделался.

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