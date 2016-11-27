Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Новосельцев: «Зенит» в шоке от поражения «Краснодару»

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев прокомментировал поражение команды в матче 15-го тура Премьер-лиги против «Краснодара» (1:2). По его словам, после поединка в раздевалке сине-бело-голубых все опустили головы.

    – Сложно сказать, что случилось. Мы, можно сказать, в шоке от того, что произошло. Вели 1:0 за пять минут до конца игры и пропустили голы. Повезло, наверное, чуть-чуть «Краснодару». Не знаю, с чем это связано.

    – Команда долго пребывала в эйфории после гола?

    – Нет, ни в коем случае.

    – Сложно представить, что было в раздевалке. Все опустили головы?

    – Ну, а как вы думаете? Естественно.

    – Отставание от «Спартака» кричитично или нет?

    – Сезон длинный. Если бы выиграли, было бы проще. Отпускать ни в коем случае нельзя, но я думаю, что все наладится.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2016 22:57
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 28 ноября 2016, 11:21

      "Мы, можно сказать, в шоке от того, что произошло."
      Вы в ЖОПЕ от того, что произошло)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 28 ноября 2016, 00:53

      а где про драку?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11