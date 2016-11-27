Моуринью доволен игрой Джонса в последних матчах

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью расхвалил игру защитника команды Фила Джонса.

Напомним, что защитник только недавно восстановился после повреждения.

«Джонс выглядит очень хорошо, постепенно он набирает свою лучшую форму. В течение 90 минут этот футболист не совершил ни одной ошибки, я очень за него рад, потому что многие футболисты после таких травм так и не набирают своих лучших кондиций. Я боялся, что это же случится и с ним, но он справляется», – сказал португалец.