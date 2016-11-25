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    Вентура: «Балотелли должен вступить на путь чести и ответственности»

    Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился размышлениями о перспективах в национальной команде Марио Балотелли, который после перехода в «Ниццу» забил семь голов в девяти матчах.

    «Балотелли делает то, что его потенциал всегда позволял ему делать. Основная проблема в другом, и я уже говорил об этом.

    Дело не в том, может ли он быть вызван в команду, а в том, сможет ли он работать на нее. Это одна из главнейших проблем Балотелии, а его технические возможности никогда не ставились под сомнение. А насчет всего остального – да, он должен принять решение.

    Он должен решить вступить на путь чести и ответственности быть лидером», – сказал Вентура.

    Добавим, что Балотелли не вызывался в сборную после ЧМ-2014.

    Источник: Football Italia

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    25.11.2016 22:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 30 ноября 2016, 08:59

      Да, балотелли вновь заявил о себе, молодец.

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