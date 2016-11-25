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    В ЦСКА недовольны посещаемостью домашних матчей на новом стадионе

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ощущениями от нового стадиона армейского клуба. Напомним, что официально «Арена ЦСКА» была открыта 23 августа этого года.

    — Знаете, у меня до сих пор нет ощущения, что все уже позади. Приезжаю на совещание или на матчи, и не верю, что стадион уже готов. Мы очень долго к этому шли, и вот оно случилось — историческое событие в жизни клуба. Мне очень понравился баннер наших болельщиков: «Дом есть, добро наживем». Уверен, на новой арене произойдет множество радостных событий.

    — Что скажете о посещаемости матчей чемпионата на новой арене? Встреча открытия с «Тереком» собрала аншлаг, но дальше народу приходило все меньше. С чем это связано?

    — Учитывая погоду во время того же поединка с «Амкаром», удивляться не приходится. Но на предыдущих играх, не скрою, мы действительно ожидали увидеть более высокую посещаемость. Возможно, это синдром первого сезона: не все еще разобрались, на какой сектор лучше брать абонементы, как удобнее добраться до стадиона и так далее. С другой стороны, если сравнивать с показателями предыдущего сезона, когда мы выступали в Химках, посещаемость выросла в два раза. В любом случае, у наших болельщиков еще есть прекрасная возможность вырваться вперед в этом соревновании. Во втором круге нас ждут домашние матчи со «Спартаком», «Зенитом», «Локомотивом» и так далее. Планируется интересная акция, билеты на матчи второго круга можно будет приобрести по специальным ценам.

    — Как вы оцениваете качество сервиса на стадионе на данный момент?

    — На четыре с минусом.

    — Не очень ли строго?

    — Еще многое предстоит сделать. Но к возобновлению чемпионата, а тем более к следующему сезону, мы постараемся выправить недостатки.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    25.11.2016 13:52
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 25 ноября 2016, 22:03

      Во-первых ЦСКА уже не тот, что был раньше, во-вторых цены на билеты скажу прямо не дешевые, и качество игры соответсвующее.

      0
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      Рейтинг: +155

      Nagay 25 ноября 2016, 19:12

      ахахаха!!!! синдром первого сезона?!?! что за чушь?! у Спатака что-то такого не было, у Краснодара тоже не особо наблюдается подобного явления!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1496

      GM > Nagay 25 ноября 2016, 19:40

      СпаМ собирает на обычные матчи не больше половины стадиона.
      У Краснодара невооруженным глазом УЖЕ видны прогалы на трибунах на обычных матчах ЧР.
      Ну, и статистику тебе в зубы, дружок. Если ты, конечно, знаешь что обозначает это слово.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +155

      Nagay > GM 26 ноября 2016, 03:00

      вам и до половины стадиона далеко)))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 ноября 2016, 18:15

      На унылое говно никому не охото смотреть... Тем более за деньги и в мороз...

      -2
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      Рейтинг: +1496

      GM > ivanthebest 25 ноября 2016, 19:44

      Угу, поэтому на стадион СпаМа средняя посещаемость 26480 человек при 45000 посадочных мест.
      Что будет, когда СпаМ весной покатится вниз, как думаешь? Тысяч 15 хотя бы будут на стадион приходить?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > GM 25 ноября 2016, 20:28

      Вам даже до пятнашки нужно потеть и потеть))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 ноября 2016, 16:15

      Каков стол - таков и стул! Последние года полтора на унылую игру команды лень с телевизора смотреть,не то что за деньги на стадионе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 25 ноября 2016, 15:57

      Без обид, но какой футбол, такая и посещаемость! Зритель ногами голосует! Ни дай Бог спуститесь в середину таблицы, так часть глориков сразу переметнётся к другим! Кто не согласен- возражайте!

      3
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      Рейтинг: +1496

      GM > filosof sparty 25 ноября 2016, 19:45

      Все глоры пусть валят к СпаМу - самое подходящее для них место.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 ноября 2016, 15:43

      Посещаемость стадиона это показатель уровня болельщиков клуба.

      1
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      Рейтинг: +1496

      GM > Диктор 25 ноября 2016, 19:46

      Т.е. если на стадион "Закрытие-Арена" ходит чуть больше половины возможного, то это говорит о том, что СпаМ - обычный середнячок?
      А разве с этим кто-то спорит? :)

      0
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      Рейтинг: +25029

      bset 25 ноября 2016, 15:37

      Хотел съездить в Тулу поддержать команду. Подумал: "Да ну, гол забьют и на этом закончат. Либо будут просто мяч катать, либо в обороне сидеть. Либо, того хуже, проиграют". Вот когда не будет такого чувства скверного, тогда и будет посещаемость. А смотреть на автобус против аутсайдеров мало желания...

      4
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 25 ноября 2016, 15:35

      Нету денег на метро. На стадион и подавно.

      0
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 25 ноября 2016, 15:34

      Берите пример с Ростова а вообще то на ЦСКА всегда не много ходило зрителей

      2
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      Рейтинг: +150

      dvb 25 ноября 2016, 15:22

      начните играть зрелищно как Краснодар. и у Вас отбоя не будет от посетителей.

      1
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 > dvb 25 ноября 2016, 15:36

      Особенно впечатляет вчерашнее зрелище!

      4
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