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    Радимов: «Чалову 18 лет, но он уже сильнее Траоре»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился наблюдениями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Байером» (1:1).

    «ЦСКА очень понравился. Команда играла уверенно. Особенно хотел бы отметить Чалова: парню — 18 лет, а играл, как взрослый футболист. Во всяком случае Чалов в моем понимании однозначно сильнее Траоре. Удалось ли ЦСКА адаптироваться к игре без Еременко? Армейцы играли против «Байера», который сам играет и дает это делать другим. Еще стоит обратить внимание на такой факт, что в ЦСКА было мало легионеров, а большинство — россиян, что очень здорово и для нашей сборной. Хотя, конечно, перестроиться без такого футболиста высокого класса сложно.

    Я думаю, что «Байер» очень хорошо разобрал манеру игры ЦСКА, которая сводится к созданию искусственных офсайдов в обороне, и наказал за это. Очевидно, что здесь имеет место домашняя заготовка. После того как ЦСКА сравнял счет, чаша весов могла склониться в любую сторону, но армейцы все равно были ближе к победе. В итоге видим тот результат, который должны принимать», – сказал Радимов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    23.11.2016 12:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 23 ноября 2016, 23:44

      А что такого сделал Чалов? Не надо перехваливать мальчика-пусть хоть пару голов забьет.

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 23 ноября 2016, 19:19

      не сказал бы, что сильней....просто траоре не хочет играть....но то как играет чалов и какие принимает решения...и его общий кпд....он на данный момент предпочтительней, ещё можно с молодёжного состава взять одного хорошего форварда и вопрос форварда в рпл решён. конечно для евро кубка нужен ваня или думбия........

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 23 ноября 2016, 18:43

      Гланое не поймать звезду. А так, парень перспективный.

      0
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      Рейтинг: +18

      andrey23popov 23 ноября 2016, 15:23

      гнать раоре

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 23 ноября 2016, 13:30

      Траоре надо вернуть зимой обратно Монако, пусть дальше сидит там на лавке, или же ищет новый клуб. Игрок явно сдал,

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 ноября 2016, 13:12

      Да,Чалов вчера приятно удивил

      4
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      Рейтинг: +25029

      bset 23 ноября 2016, 13:00

      Траоре домой. В Монако. Сидеть на лавке

      5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > bset 23 ноября 2016, 13:14

      Полностью согласен, я и раньше говорил, что он дерево!

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