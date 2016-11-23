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    Маркизио отметил поддержку болельщиков «Севильи»

    Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио остался доволен победой в выездном матче Лиги чемпионов против «Севильи», которая позволила его команде рассчитывать на выход в следующий раунд турнира с первого места.

    «Мы очень счастливы, ведь нам удалось выполнить важную задачу, хотя матч проходил на сложном для нас стадионе. Болельщики здорово поддерживали «Севилью», даже тогда, когда она уступала в счете», – сказал Маркизио.

    Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3.

    Источник: УЕФА

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    23.11.2016 07:12
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