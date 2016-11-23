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    Лига чемпионов. «Лестер» обеспечил себе первую строчку, «Порту» и «Копенгаген» голов не забили

    В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Лестер» обыграл «Брюгге» со счетом 2:1. На голы Синджи Оказаки и Рияда Мареза бельгийцы ответили точным ударом Хосе Искуиредо.

    В другой встрече квартета «Порту» и «Копенгаген» голов не забили.

    Таким образом, «Лестер» обеспечил себе первую строчку по итогам группового этапа, «Брюгге» потерял шансы на еврокубковую весну, а «Порту» и «Копенгаген» заочно в последнем туре определят обладателей путевок в плей-офф ЛЧ и ЛЕ.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 5-й тур

    Копенгаген (Дания) – Порту (Португалия) – 0:0

    Лестер Англия) – Брюгге (Бельгия) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Окадзаки, 5; 2:0 – Марез, 30; 2:1 – Искуиредо, 52.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.11.2016 00:52
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