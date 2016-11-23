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    Лига чемпионов. «Боруссия» Д в сверхрезультативной игре победила «Легию», «Реал» взял верх над «Спортингом»

    В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» со счетом 8:4 разгромила «Легию». В составе победителей дублем отметился Синдзи Кагава, хет-трик сделал Марко Ройс, по голу забили Нури Шахин, Усман Дембеле и Феликс Пасслак. За «Легию» дважды забил Александар Прийович, по одному мячу на счетах Михала Кухарчика и Неманьи Николича.

    В другой встрече группы «Реал» со счетом 2:1 обыграл «Спортинг».

    Таким образом, «Боруссия» и «Реал» набрали 13 и 11 очков соответственно и в очной встрече последнего тура разыграют первое место. «Спортинг» и «Легия» в своем матче поборются за третье место и выход в Лигу Европы.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа F. 5-й тур

    Боруссия Д (Германия) – Легия (Польша) – 8:4 (5:2)

    Голы: 0:1 – Прийович, 10; 1:1 – Кагава, 17; 2:1 – Кагава, 18; 3:1 – Шахин, 20; 3:2 – Прийович, 24; 4:2 – Дембеле, 29; 5:2 – Ройс, 32; 6:2 – Ройс, 52; 6:3 – Кухарчик, 57; 7:3 – Пасслак, 81; 7:4 – Николич, 83; 8:4 – Ройс, 90.

    Спортинг (Португалия) – Реал (Испания) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Варан, 29; 1:1 – Силва, 80 (с пенальти); 1:2 – Бензема, 87.

    Удаления: Перейра, 64 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.11.2016 00:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2269

      dyema 23 ноября 2016, 08:41

      Весело, но не для ЛЧ!

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 23 ноября 2016, 08:01

      Неплохо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 ноября 2016, 03:30

      Легия - хорошая команда, веселая. Язык не поворачивается упрекать ее в чем-либо.

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 23 ноября 2016, 01:10

      Вот Легия молодцы-как бы всё не было бы печально, идут до конца. Многим бы такому надо поучиться. Русским, например)

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 23 ноября 2016, 00:53

      Боруссия с Легией за один матч забили голов столько же, сколько лохомоты за данный сезон.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 23 ноября 2016, 00:50

      вот эта суперигра!!!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 ноября 2016, 00:46

      Шикарный матч!

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