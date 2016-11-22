Энрике уверен, что Пике и Месси смогут сыграть против «Селтика»

хорошая новость!
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями накануне гостевого матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика».
«Завтрашняя игра будет полностью отличаться от встречи на «Камп Ноу».
Пике в порядке, сегодня он будет тренироваться, и мы уверены, что завтра он сможет сыграть. Месси вчера тренировался и был в идеальном состоянии. Завтра, уверен, он будет в своей наилучшей форме.
Победить – это всегда важно. Нужно пройти групповой этап и обрести уверенность», – сказал Энрике.
Напомним, в матче первого тура «Барселона» обыграла «Селтик» со счетом 7:0. Завтра команды сыграют в Шотландии, начало матча – в 22:45 по московскому времени.