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    Энрике уверен, что Пике и Месси смогут сыграть против «Селтика»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями накануне гостевого матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика».

    «Завтрашняя игра будет полностью отличаться от встречи на «Камп Ноу».

    Пике в порядке, сегодня он будет тренироваться, и мы уверены, что завтра он сможет сыграть. Месси вчера тренировался и был в идеальном состоянии. Завтра, уверен, он будет в своей наилучшей форме.

    Победить – это всегда важно. Нужно пройти групповой этап и обрести уверенность», – сказал Энрике.

    Напомним, в матче первого тура «Барселона» обыграла «Селтик» со счетом 7:0. Завтра команды сыграют в Шотландии, начало матча – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    22.11.2016 22:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 23 ноября 2016, 06:23

      хорошая новость!

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