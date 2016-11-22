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    РФС утвердил руководителей 14 комитетов

    На исполкоме РФС, который проходил сегодня в Доме футбола в Москве, выбраны руководители 14 комитетов. Об этом сообщил президент организации Виталий Мутко.

    «Утвердили постоянные комитеты, их 14. Финансовый комитет – Евгений Гинер. Комитет по безопасности и стадионам – Владимир Маркин. Комитет программ развития футбола – Александр Дюков, его рекомендовала лига, судейский комитет – Николай Левников.

    Комитет женского футбола – Наталья Авдонченко, пляжный футбол – Сергей Анохин, технический – Никита Симонян, медицинский – Эдуард Безуглов, комитет ветеранов – Александр Мирзоян, профессиональный футбол – Сергей Прядкин. Комитет детско-юношеского футбола – Игорь Лебедев. Комитет по статусу игроков – Ольга Шевченко, комитет по этике – Семен Андреев. По комитету массового футбола еще определимся», – заявил Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.11.2016 15:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 ноября 2016, 19:44

      Н.Симоняна нужно отправить на пенсию, пора и давно пора.

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