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    Мутко: «26 ноября узнаем, кому не повезло играть с Россией на Кубке конфедераций»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о предстоящей жеребьевке Кубка Конфедераций, которая состоится 26 ноября в Казани.

    «26 ноября я всех приглашаю на жеребьевку и узнаем, кому не повезло играть с Россией», – сказал Мутко.

    Напомним, что Кубок конфедераций будет проходить летом 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В турнире, помимо сборной России, также сыграют команды Германии, Португалии, Новой Зеландии, Австралии, Чили, Мексики и будущий победитель Кубка африканский наций, который пройдет в феврале 2017-го.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.11.2016 15:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -185

      Protosser 30 ноября 2016, 12:29

      Он стебется над всей страной, мне кажется.

      "Он то плакал, то - смеялся,
      То - щетинился, как еж.
      Он над нами издевался,
      Ну - сумасшедший, что возьмешь?.."
      © В.С. Высоцкий

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 ноября 2016, 18:46

      "После игры с Россией намечены восстановительные процедуры в Кащенко" Мутко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 ноября 2016, 18:07

      Идиот

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 22 ноября 2016, 17:37

      аххах,шутканул чё..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 22 ноября 2016, 17:10

      Он хоть когда-нибудь думает прежде чем что-то ляпнуть?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 22 ноября 2016, 17:06

      клоун

      2
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      Рейтинг: +288

      NotFound 22 ноября 2016, 16:50

      Он серьезно или троллит?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 22 ноября 2016, 16:38

      Мдааааа, Цицерон, его мать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 22 ноября 2016, 15:42

      С Россией в её нынешнем состоянии никому не повезло играть,будем откровенными и резкого скачка а-ля пророчеств Фурсенко"Мы станем чемпионы 2018,клЯнусь"ждать не приходится.Надо создавать необходимый фундамент,развитию которого в частности поспособствует грядущий форум.У тех же немцев тоже были непростые времена,но они перестали чесать языками,а на законодательном уровне решили эти вопросы,уделили огромное внимание подрастающему поколению.Так что надо быть реалистами и как всегда верить в лучшее,а там глядишь и бензин резко подорожает,вообще заживём)

      1
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 22 ноября 2016, 15:38

      Шутник бл**ь...

      2
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