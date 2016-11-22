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    «Ливерпуль» готов потратить 40 миллионов на покупку двух игроков «Саутгемптона»

    Руководство «Ливерпуля» во время зимнего трансферного окна планирует приобрести двух футболистов «Саутгемптона»Вирджила ван Дейка и Сэма МакКуина. Как сообщает источник, красные готовы заплатить за игроков 40 миллионов фунтов.

    Отметим, что контракт ван Дейка со «святыми» рассчитан до лета 2022 года, а МакКуина – до конца следующего сезона. В нынешнем сезоне первый провел за «Саутгемптон» в АПЛ 12 матчей, в которых заработал три желтые карточки. На счету второго – три встречи.

    Источник: The Sun

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    22.11.2016 01:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 23 ноября 2016, 16:34

      Если вы продолжите читать The Sun, тогда вы обязаны перестать называть себя болельщиком «Ливерпуля». Соберите все майки и шарфы и отдайте их в ближайший секонд-хенд. В принципе, вы и просто футбольным болельщиком не можете называться. Ложь, напечатанная в The Sun про трагедию на "Хиллсборо" 15.04.1989, относилась к болельщикам «Ливерпуля» и к людям из Ливерпуля, болельщикам любого другого футбольного клуба. Если вы относитесь к любой из этих категорий - вы определённо не должны покупать, читать или посещать сайт этой газеты.

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      Рейтинг: +206

      allkeeper 23 ноября 2016, 11:46

      Экспресс Саутгемптон - Ливерпуль работает исправно

      0
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 22 ноября 2016, 09:18

      все у "святых" отовариваются

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 22 ноября 2016, 05:55

      У красных скидки уже должны быть на покупки игроков у святых
      Постоянный покупатель же

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 22 ноября 2016, 05:10

      Так Саутгемптон в Чампионшип отправится.

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