Примера. «Леганес» благодаря дублю Ибаньеса оказался сильнее «Осасуны»

В матче 12-го тура Примеры «Леганес» на своем поле одержал победу над «Осасуной» со счетом 2:0. Дублем в составе победителей отметился Роберт Ибаньес.

Таким образом, «Леганес» набрал 13 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. «Осасуна» же с семью баллами в активе продолжает находиться на предпоследней строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

Леганес – Осасуна – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ибаньес, 6; 2:0 – Ибаньес, 57.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры