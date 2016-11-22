Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Примера. «Леганес» благодаря дублю Ибаньеса оказался сильнее «Осасуны»

    В матче 12-го тура Примеры «Леганес» на своем поле одержал победу над «Осасуной» со счетом 2:0. Дублем в составе победителей отметился Роберт Ибаньес.

    Таким образом, «Леганес» набрал 13 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. «Осасуна» же с семью баллами в активе продолжает находиться на предпоследней строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

    Леганес – Осасуна – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ибаньес, 6; 2:0 – Ибаньес, 57.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2016 00:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18

      Аналитик г.Северск 22 ноября 2016, 05:57

      Симпатичный новичок испанской примеры
      Дисциплина и хорошая работа тренерского штаба я думаю оставит прописку в высшем испанском дивизионе

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11