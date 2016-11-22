Примера. «Леганес» благодаря дублю Ибаньеса оказался сильнее «Осасуны»

Симпатичный новичок испанской примеры
Дисциплина и хорошая работа тренерского штаба я думаю оставит прописку в высшем испанском дивизионе
В матче 12-го тура Примеры «Леганес» на своем поле одержал победу над «Осасуной» со счетом 2:0. Дублем в составе победителей отметился Роберт Ибаньес.
Таким образом, «Леганес» набрал 13 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. «Осасуна» же с семью баллами в активе продолжает находиться на предпоследней строчке.
Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур
Голы: 1:0 – Ибаньес, 6; 2:0 – Ибаньес, 57.