Балай: «Могу поспорить, что Албания выиграла бы у нынешней сборной России»

Нападающий «Терека» и сборной Албании Беким Балай выразил мнение, что его национальная команда победит Россию, если между ними состоится матч. Отметим, что албанцы занимают в рейтинге ФИФА 47-е место, россияне расположились на 53-й строчке.

«Здорово, что мы выше России в рейтинге ФИФА, но у вас очень сильная команда. Это футбол – никогда не знаешь, как сыграешь. Но я играю за Албанию и могу поспорить, что мы выиграли бы у нынешней сборной России», – сказал Балай.