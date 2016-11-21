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    Балай: «Могу поспорить, что Албания выиграла бы у нынешней сборной России»

    Нападающий «Терека» и сборной Албании Беким Балай выразил мнение, что его национальная команда победит Россию, если между ними состоится матч. Отметим, что албанцы занимают в рейтинге ФИФА 47-е место, россияне расположились на 53-й строчке.

    «Здорово, что мы выше России в рейтинге ФИФА, но у вас очень сильная команда. Это футбол – никогда не знаешь, как сыграешь. Но я играю за Албанию и могу поспорить, что мы выиграли бы у нынешней сборной России», – сказал Балай.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.11.2016 23:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +837

      eleng 25 ноября 2016, 07:41

      Да у России команды сейчас нет, есть так, штрихи к портрету. Посмотрим на что нынешний тренер способен. Как сейчас модно говорить - "насколько он хороший мотиватор". Не уверен, сможет Черчесов сделать сборную, но что Бердыев может с Ростовом, говорит о том, что он мог бы точно.

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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 22 ноября 2016, 15:47

      с учётом того что в футбол более-менее научились играть все,я такому событию не удивился бы,албанцы как румыны,турки,македонцы,сербы-сборная с характером,с такими всегда непросто,в каком бы состоянии эти сборные не были.Мы не гранды футбола,чтобы одной левой накручивать такие сборные

      0
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 22 ноября 2016, 09:50

      а тут и спорить не надо наших детей лимита сейчас и Буркины и Бермуды могут сделать

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 22 ноября 2016, 09:20

      А не зазвездился ли ты??

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 22 ноября 2016, 08:07

      Бедные наши ветераны - переворачиваются (крутятся как ужи) от таких слов....

      0
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      Рейтинг: +18

      Аналитик г.Северск 22 ноября 2016, 05:59

      Албанцы молодцы парни!!
      Честь и хвала ребятам из карликовской по размерам страны
      А если б и прошёл бы матч между этими сборными я бы тоже отдал предпочтение Албании

      -1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 22 ноября 2016, 00:58

      Албания - это не та команда, которая в отборке выиграла у Македонии и Лихтенштейна? Да, поистине звери, конечно Балалайкин прав, они бы сборную России одной левой

      2
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 22 ноября 2016, 00:13

      Естественно

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      Рейтинг: +201

      regbiN 21 ноября 2016, 23:37

      Кажется Албании проиграли на одном из отборочный турниров 3-1

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      Рейтинг: +664

      Небесная > regbiN 22 ноября 2016, 00:03

      было такое

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Небесная 22 ноября 2016, 20:06

      ...недоразумение.

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