Аллен, Косиельни и Киммих – в списке кандидатов на попадание в символическую сборную года по версии УЕФА

Стали известны имена кандидатов на попадание в символическую сборную уходящего года по версии УЕФА. Отметим, что в данном списке оказались защитники Джошуа Киммих и Лоран Косиельни, а также полузащитник Джо Аллен.

Вратари: Буффон («Ювентус»), Навас («Реал»), Облак («Атлетико»), Патрисиу («Спортинг»).

Защитники: Боатенг («Бавария»), Бонуччи («Ювентус»), Геррейру («Боруссия» Д), Годин («Атлетико»), Карвахаль («Реал»), Киммих («Бавария»), Косиельни («Арсенал»), Пепе («Реал»), Пике («Барселона»), Рамос («Реал»), Хуанфран («Атлетико»).

Полузащитники: Аллен («Сток Сити»), Де Брюйне («Манчестер Сити»), Иньеста («Барселона»), Канте («Челси»), Феррейра-Карраско («Атлетико»), Кроос («Реал»), Крыховяк («ПСЖ»), Марез («Лестер»), Модрич («Реал»), Пайет («Вест Хэм»), Погба («Манчестер Юнайтед»), Рэмзи («Арсенал»).

Нападающие: Агуэро («Манчестер Сити»), Бэйл («Реал»), Гризманн («Атлетико»), Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Игуаин («Ювентус»), Левандовски («Бавария»), Месси («Барселона»), Неймар («Барселона»), Обамеянг («Боруссия» Д), Роналду («Реал»), Санчес («Арсенал»), Суарес («Барселона»).