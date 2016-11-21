Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аллен, Косиельни и Киммих – в списке кандидатов на попадание в символическую сборную года по версии УЕФА

Аллен, Косиельни и Киммих – в списке кандидатов на попадание в символическую сборную года по версии УЕФА

21 ноября 2016, 21:37

Стали известны имена кандидатов на попадание в символическую сборную уходящего года по версии УЕФА. Отметим, что в данном списке оказались защитники Джошуа Киммих и Лоран Косиельни, а также полузащитник Джо Аллен.

Вратари: Буффон («Ювентус»), Навас («Реал»), Облак («Атлетико»), Патрисиу («Спортинг»).

Защитники: Боатенг («Бавария»), Бонуччи («Ювентус»), Геррейру («Боруссия» Д), Годин («Атлетико»), Карвахаль («Реал»), Киммих («Бавария»), Косиельни («Арсенал»), Пепе («Реал»), Пике («Барселона»), Рамос («Реал»), Хуанфран («Атлетико»).

Полузащитники: Аллен («Сток Сити»), Де Брюйне («Манчестер Сити»), Иньеста («Барселона»), Канте («Челси»), Феррейра-Карраско («Атлетико»), Кроос («Реал»), Крыховяк («ПСЖ»), Марез («Лестер»), Модрич («Реал»), Пайет («Вест Хэм»), Погба («Манчестер Юнайтед»), Рэмзи («Арсенал»).

Нападающие: Агуэро («Манчестер Сити»), Бэйл («Реал»), Гризманн («Атлетико»), Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Игуаин («Ювентус»), Левандовски («Бавария»), Месси («Барселона»), Неймар («Барселона»), Обамеянг («Боруссия» Д), Роналду («Реал»), Санчес («Арсенал»), Суарес («Барселона»).

Источник: УЕФА
Европа Аллен Джо Косиельни Лоран Киммих Йозуа
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
1
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
9
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
4
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Все новости
Все новости
«Шанхай Шэньхуа» объявил имя преемника Слуцкого
15:18
Жена Сафонова отреагировала на победу Матвея в Суперкубке УЕФА
14:45
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
9
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
4
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
11
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
4
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
1
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
11:45
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
11:34
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Сафонов оценил победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
11:08
2
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
8
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
09:49
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+