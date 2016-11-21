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    Рейнгольд: «Давно не видел такого «Спартака»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 34 очка. Кроме того, красно-белые впервые с 2000 года стали победителями первого круга.

    «Я еще раз убедился, что «Спартак» после назначения Карреры находится на правильном пути. Появилась стабильность состава. Видно, что это коллектив единомышленников, перед которыми стоит общая цель. При предыдущих тренерах не было ничего подобного. Игра «Спартака» не зависит от конкретных исполнителей. Разные футболисты пропускали матчи из-за травм, но целостность игры оставалась. Это говорит о том, что каждый игрок знает свою задачу на поле и знает задачи своих партнеров. И меня очень радует отношение игроков к своей работе. Давно не видел такого «Спартака», – сказал Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.11.2016 20:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 ноября 2016, 23:48

      Я тоже давно не видел такого "Спартака". Но если верна информация о том, что трансфер Селихова с Каррерой не согласовывали, то внутри клуба явно появились вредители! Подозреваю, что из "дружбанов" Аленичева или Карпина... А зависть - порок! Ведь это и неуважение к главному тренеру, и совершенно ненужное нервное напряжение для того же Реброва, к игре которого нет никаких претензий!
      Помяните моё слово: если кто и угробит намечающуюся и долгожданную сказку для болельщиков красно-белых, то это вредители внутри клуба и около клуба! Из тех, что ноют о каких-то мифических заслугах Аленичева... Знаем мы эти заслуги... По вылету с туляками из РФПЛ, например... А у Карпина ещё и по вылету из ФНЛ...

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      Рейтинг: +1381

      marslond 21 ноября 2016, 21:56

      Никто не видел, а теперь - это реальность.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 ноября 2016, 21:43

      Смотри и наслаждайся!

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      Рейтинг: +678

      Пастырь > Zeff 21 ноября 2016, 22:36

      Ты знаешь, а я действительно НАСЛАЖДАЮСЬ игрой свой любимой команды.

      0
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 21 ноября 2016, 21:07

      класс

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