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    Булыкин: «Кто сказал, что у Аленичева не получилось в «Спартаке»? Получилось!»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин дал оценку выступлениям «Спартака» под руководством Дмитрия Аленичева, который покинул свой пост в августе 2016 года. Напомним, вместо российского специалиста на должность главного тренера был назначен Массимо Каррера.

    – Как оцените период работы Аленичева в «Спартаке», почему у него не получилось?

    – Почему не получилось? Получилось! Задача выхода в еврокубки была в первый сезон выполнена. И получилось бы еще лучше, не противодействуй ему некоторые... Явно и Аленичев, и Титов кому-то не нравились. Кто-то хотел их поменять. Были даже интервью: мол, занято пятое, а не четвертое место, хотя и вышли в Лигу Европы.

    – Не считаете, что пятое место – позор для «Спартака»?

    – Позор был, когда проиграли АЕКу.

    – Допускаете, что с Аленичевым «Спартак» шел бы сейчас первым?

    – Если бы да кабы… Все мы знаем, какой у него был состав, и кто его набирал. Состав набирался разными людьми, делались долгосрочные баснословные контракты с непонятными для меня суммами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.11.2016 13:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +210

      azar80 20 ноября 2016, 20:09

      А, что простите, у Аленечева получилось?

      0
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 20 ноября 2016, 16:29

      у Карреры повеселее получается вот он пусть и рулит, а Алень и так очень уважаем и любим

      2
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      Рейтинг: +23

      АНЖИ ЦАХУР 20 ноября 2016, 15:59

      Аленичев супер чел . зря не дали ему доработать

      1
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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 20 ноября 2016, 14:03

      А вы говорите, почему сборная так играет. Да в каждом клубе воровство, откаты, кумовство. В футбольные школы известных клубов что бы попасть нужно заплатить. И тд. и тп.

      3
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > Медвепут великий 20 ноября 2016, 15:09

      Не хватает политической воли...

      1
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