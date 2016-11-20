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    «Манчестер Сити» оценивает Месси в 230 миллионов

    «Манчестер Сити» готов приобрести у «Барселоны» Лионеля Месси. Английский клуб оценивает аргентинца в 230 миллионов евро. Сам футболист может получить контракт с зарплатой 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Ранее сообщалось, что форвард не хочет продлевать контракт с каталонцами, который истекает 30 июня 2018 года. Стоимость футболиста на Тransfermarkt.de составляет 120 миллионов евро.

    В текущем сезоне Месси провел в чемпионате Испании девять матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Mirror.co.uk

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    20.11.2016 06:09
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +271

      artem 81 20 ноября 2016, 20:53

      Лео на...пи...здя....рит ещё кучу голов кому хочешь.

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 20 ноября 2016, 12:54

      ну и цены

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 20 ноября 2016, 12:22

      Срочно продавать...

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 20 ноября 2016, 10:35

      покупайте! а мы за эти деньги Обемеянга, Дибалу и Коутиньо купим! ))

      1
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      Рейтинг: +201

      falanor > Luis Figo 20 ноября 2016, 15:06

      lol. ты считаешь этой равноценной заменой? если да то ты "валет" еще тот. даже если на эти деньги купите этих 3 + еще кого то это все равно не будет равноценным обменом. Месси сильнее этих 3 вместе взятых.

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > falanor 20 ноября 2016, 23:21

      парень да с другой планеты)))бред написал!

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > falanor 20 ноября 2016, 23:22

      Месси жить осталось 2-3 года,а у этих парней вся карьера впереди)))

      0
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      Рейтинг: +201

      falanor > MU-fanatic 22 ноября 2016, 03:23

      Месси за эти 2-3 года как ты говоришь еще не один трофей может взять для Барсы. не знаю вообще о чем вы ... Месси это Месси а эти 3 просто хорошие футболисты но не более того.

      0
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 20 ноября 2016, 10:29

      продавайте, пока хорошие деньги предлагают

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 20 ноября 2016, 10:25

      круто

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 20 ноября 2016, 10:18

      если уйдет барсе пипец.Без месси даже средняков не смогут обыграть

      2
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 20 ноября 2016, 09:11

      Месси в АПЛ? Интересненько будет)

      -1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 20 ноября 2016, 08:18

      Руководство Барселоны безусловно нервничает.

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 20 ноября 2016, 08:15

      Да за ради бога. Только пускай уже зарплату ему ни 500, а весь 1000000 в неделю. И Барсе на прощание за него тот же лям. И вот смеху будет. Пеп думает, что это тот же Лео, который молодым клепал голы в его команде, а на самом деле - жизнь идет вперед и ничто в ней не повторяется. Может хоть Месси немного таким образом заставит считать деньги, а не швырять их мешками налево-направо

      -1
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