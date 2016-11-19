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    Руни: «Реакция на инцидент с пьянством – это позор»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал критику в свой адрес со стороны СМИ и общественности. Напомним, футболист был замечен пьяным после матча отбора на ЧМ-2018 между сборными Англии и Шотландии.

    «Все, что происходило вокруг этой ситуации, позорно. Я горжусь игрой за свою страну и своими достижениями. Еще ничего не кончено.

    Я думаю, что реакция была позорной. Это показывает недостаток уважения. Думаю, уже хватит. Это все, что я хочу сказать», – подчеркнул Руни.

    Источник: Mirror.co.uk

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    19.11.2016 21:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 ноября 2016, 07:34

      Да плюнь ты на них, нравоучения, как правило читают бывшие алкаши и ханжи.

      3
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      Рейтинг: +664

      Небесная 20 ноября 2016, 04:25

      Руни, твоё пьянство никому неинтересно: тут Ерёменко с коксом попался

      2
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