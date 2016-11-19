Ершов: «Нужно научиться выходить на поле против любого соперника»

Защитник тульского «Арсенала» Иван Ершов рассказал о том, каким для его команды выдался домашний матч 14-го тура РФПЛ с московским ЦСКА (0:1). Напомним, что эта встреча стала 100-й для футболиста в составе тульского клуба.

«Получились разные таймы. В первом мы нервничали, долго приспосабливались к игре армейцев и к полю. Во втором тайме крайние защитники ЦСКА уже не так активно подключались к атакам. Нам стало легче в обороне. Появились силы на атаку. В принципе, все увидели равный второй тайм.

Добавило ли еще больше мотивации вручение мне памятной футболки перед игрой? Мотивации на ЦСКА было и так прилично. Наверно, даже чересчур настроились мы на ЦСКА. В этом есть и минусы. Вручение майки — приятно. Когда приходил в Тулу, даже не думал об этом. Очень рад, что это событие было отмечено.

Мы проиграли две игры подряд командам, которые представляют Россию в Лиге Чемпионов. «Арсенал» никак не может подняться со дна турнирной таблицы. Психологически это давит. Нужно научиться выходить на поле против любого соперника», — отметил защитник.