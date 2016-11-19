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    Опубликована видеозапись речи Роналду в раздевалке после победы Португалии на Евро-2016

    Пресс-служба сборной Португалии обнародовала видеозапись из раздевалки команды, сделанную несколько минут спустя после победы в финале Евро-2016 против Франции (1:0). В этом ролике Криштиану Роналду обращается к присутствующим с речью.

    «Хочу поблагодарить тренера, без которого победа была бы невозможна, а также команду и персонал – всех, кто в этом участвовал. В Португалию никто не верил, но мы это сделали. Я очень счастлив, это один из лучших дней в моей жизни. Ни один титул или награда с этим не сравнятся. Я очень, очень, очень счастлив. Готов повторить это еще хоть сотню раз», – сказал Роналду.

    Источник: Twitter

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    19.11.2016 01:00
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +49

      Kuban-Krasnodar 19 ноября 2016, 11:43

      У меня батя так же разговаривал и жестикулировал раньше,когда из гаража пьяный приходил.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > Kuban-Krasnodar 19 ноября 2016, 16:16

      Ну, я допустим когда пьяный так вообще гений футбола!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 19 ноября 2016, 09:30

      Дешевка

      -1
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 19 ноября 2016, 09:28

      Спецом поближе к церемонии ЗМ выложил мелкий гаденыш

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      kondar > olic29ivica 19 ноября 2016, 12:56

      это не он выложил, а асоциация Португалии...

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > kondar 19 ноября 2016, 13:01

      Хуяция

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > kondar 19 ноября 2016, 13:02

      Как он скажет там так все и делают

      -1
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      Рейтинг: +93

      barbardir > olic29ivica 21 ноября 2016, 17:29

      Завидуй молча

      -1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 19 ноября 2016, 09:01

      Он накатил уже походу.и потянуло на рпазговоры откровенные)).А так красафчиг.

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 ноября 2016, 08:07

      настоящий ...идер

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > 84aivengo 21 ноября 2016, 17:50

      вообще то он официально признался о ...идерских качествах... и это не выдумка

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 ноября 2016, 05:55

      Настоящий лидер.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 19 ноября 2016, 04:28

      Титул чемпиона мира - вот наивысшее достижение.

      2
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      Рейтинг: +15

      kondar > woyser 19 ноября 2016, 12:59

      да, но Роналдо думаю понимает что он врядли успеет взять ЧМ с Португалией, так как Португальцы к этому еще не готовы. А ЧЕ Роналдо уже упустил в 2004, и эта победа для него наверно самое большое достижение, как и для всей Португалии

      0
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      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > kondar 19 ноября 2016, 16:14

      Допустим победа-то она и для всех других сборных была-бы не менее значимой. "Роналдо упустил" - это что за хрень такая? Сборная может быть и да! Но греки тогда не одних португалов нагнули, как и в своё время Датчане. У истории нет сослагательных.

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 19 ноября 2016, 03:14

      Напомнило хронику о выступлениях советских генсеков на съездах партии

      1
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 19 ноября 2016, 02:30

      Такое ощущение, что он во хмелю уже

      2
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      Рейтинг: +29

      Камасутра 19 ноября 2016, 02:19

      я верила)

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