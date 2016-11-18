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    Президент Ассоциации футболистов Финляндии: «Произошедшее с Еременко – позор»

    Глава Ассоциации футболистов Финляндии Пекка Сихвола поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника ЦСКА Романа Еременко, на два года дисквалифицированного за употребление кокаина.

    «Еременко попал в серьезное положение. Использование допинга – это всегда серьезно, но я не верю, что Роман употреблял кокаин, чтобы улучшить спортивные результаты. Скорее всего, он делал это ради удовольствия, но это не имеет значения. Еременко – один из лучших футболистов Финляндии. Произошедшее с ним – это позор», –приводит слова Сихволы финское издание Helsingin Sanomat.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2016 20:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 18 ноября 2016, 23:11

      Это не позор это писссссец

      0
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 18 ноября 2016, 22:16

      Вот финны это понимают, а наш РФС - нет. Почему-то. Интересно, почему?

      0
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      Рейтинг: +75

      dedruz 18 ноября 2016, 22:03

      почему бы за кокс не отрезать причиндалы Роме?

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская > dedruz 19 ноября 2016, 03:37

      А при чем здесь ни в чем не повинные причиндалы?

      0
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 18 ноября 2016, 22:03

      вот нормальная реакция на такой косяк-позор !!!спортсмен который воплощает здоровый образ жизни сидит на кокаине, а наши его поддерживают

      1
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 18 ноября 2016, 21:20

      Он не один из лучших в сборной Финляндии. Он лучший. Был.

      2
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 18 ноября 2016, 20:43

      "Произошедшее с позором – это Ерёменко" - сказал Финляндия.

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 ноября 2016, 20:32

      Позор для кого? Для Еременко или для Финляндии?

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Serjoga 18 ноября 2016, 20:40

      Для РФС. Финляндия своего игрока за этот поступок осуждает, а наши уникумы с РФС за него биться собираются.

      2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Антибиотик 19 ноября 2016, 03:01

      Не только РФС , а всего российского спорта. Вы посмотрите реакции Мудко на лишения медалей олимпийцев и их дисквалификацию,дисквалификацию целых федераций погрязших в допингах, во всем ищет заговоры Запада , а на принципы честной спортивной борьбы- НАПЛЕВАТЬ

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