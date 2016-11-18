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  • Моуринью: «Венгера уважают, меня – нет, хотя мой последний титул был 18 месяцев назад, а не 18 лет»

Моуринью: «Венгера уважают, меня – нет, хотя мой последний титул был 18 месяцев назад, а не 18 лет»

18 ноября 2016, 20:17
6

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пожаловался на отсутствие должного уважения в преддверии матча 12-го тура АПЛ против «Арсенала».

«Завтра состоится матч между тренерами с наибольшим количеством титулов в Англии, ведь Алекс Фергюсон больше не участвует. Завтра у тренеров на двоих будет шесть или семь титулов: три – у меня, три или четыре – у Венгера.

Не значит ли это, что нас должны уважать одинаково? Думаю, мистера Венгера уважают, а меня – нет. Хотя мой последний титул был 18 месяцев назад, а не 18 лет. Но я просто иду своей дорогой, чтобы выиграть четвертый титул», – сказал Моуринью.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» состоится в субботу, 19 ноября. Начало – в 15:30 по московскому времени.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал Венгер Арсен Моуринью Жозе
Комментарии (6)
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Антибиотик
1479490937
Как же никчемный Маур задолбал уже со своими соплями...
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Asbjorn
1479491343
Так не только за титулы то уважают
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artem 81
1479493436
Мауру халява достается он и то справится не может
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ruverzema29rus
1479495345
не может он без провакации)))... очень трудно с его командами Венгеру играть... ставлю на Манчестер!
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Standartenfuhrer88
1479495579
Маур лох
Ответить
cska-62
1479496770
Жозе! С такими понтами лет через десять можно оказаться за столиком летнего кафе в Лиссабоне, попивать португальский портвейн, и приставать к прохожим со словами: "Ты меня уважаешь?" Ладно... Организуем этому "столику" гастроли... Москва, Питер, Ростов-на-Дону, Краснодар, Тула, Казань... Любят у нас футбол! И вопрос этот у нас, можно сказать, просто в национальной традиции... После принятия литра на грудь! Но вопрос желательно вызубрить на русском языке!!! С португальским у нас мало кто знаком...
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