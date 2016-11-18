Моуринью: «Венгера уважают, меня – нет, хотя мой последний титул был 18 месяцев назад, а не 18 лет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пожаловался на отсутствие должного уважения в преддверии матча 12-го тура АПЛ против «Арсенала».

«Завтра состоится матч между тренерами с наибольшим количеством титулов в Англии, ведь Алекс Фергюсон больше не участвует. Завтра у тренеров на двоих будет шесть или семь титулов: три – у меня, три или четыре – у Венгера.

Не значит ли это, что нас должны уважать одинаково? Думаю, мистера Венгера уважают, а меня – нет. Хотя мой последний титул был 18 месяцев назад, а не 18 лет. Но я просто иду своей дорогой, чтобы выиграть четвертый титул», – сказал Моуринью.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» состоится в субботу, 19 ноября. Начало – в 15:30 по московскому времени.