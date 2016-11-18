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    УЕФА направил ФИФА запрос о расширении санкций против Еременко

    ФИФА будет рассматривать запрос УЕФА о расширении санкций в отношении полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Напомним, УЕФА дисквалифицировал игрока на два года за употребление кокаина.

    «Мы можем подтвердить, что ФИФА получила запрос от УЕФА о расширении санкций в отношении футболиста Роман Еременко для того, чтобы они имели мировой эффект. Председатель дисциплинарного комитета ФИФА рассмотрит эту просьбу, а решение будет объявлено в установленном порядке», – сообщила пресс-служба УЕФА.

    Добавим, что решение УЕФА может быть обжаловано на протяжении трех дней после получения мотивировочной части.

    Источник: Р-Спорт

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    18.11.2016 20:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 19 ноября 2016, 02:24

      Наверное УЕФА хочет ввести санкции против ЦСКА , или того хуже , против РФС , а там и до ЧМ-18 не далеко, чем повод не отнять?????

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 ноября 2016, 20:16

      Попал Ерёменко по полной,обжалование не имеет шансов.

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