УЕФА направил ФИФА запрос о расширении санкций против Еременко

Наверное УЕФА хочет ввести санкции против ЦСКА , или того хуже , против РФС , а там и до ЧМ-18 не далеко, чем повод не отнять?????
ФИФА будет рассматривать запрос УЕФА о расширении санкций в отношении полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Напомним, УЕФА дисквалифицировал игрока на два года за употребление кокаина.
«Мы можем подтвердить, что ФИФА получила запрос от УЕФА о расширении санкций в отношении футболиста Роман Еременко для того, чтобы они имели мировой эффект. Председатель дисциплинарного комитета ФИФА рассмотрит эту просьбу, а решение будет объявлено в установленном порядке», – сообщила пресс-служба УЕФА.
Добавим, что решение УЕФА может быть обжаловано на протяжении трех дней после получения мотивировочной части.