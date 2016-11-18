Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    РФС и ЦСКА выступят с единой позицией в защиту Еременко

    РФС совместно с ЦСКА будет добиваться смягчения наказания Романа Еременко, дисквалифицированного на два года за употребление кокаина. Об этом заявил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

    «РФС совместно с ЦСКА будет готовить позицию по этому наказанию. Оно слишком строго.

    Есть аналоги вынесения дисциплинарной санкции по другим футболистам. А здесь вынесено максимальное наказание.

    РФС и ЦСКА выступят с единой позицией, с просьбой рассмотреть возможность смягчения наказания», – сказал Куликов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.11.2016 20:00
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +47

      Gory One 19 ноября 2016, 00:46

      РФС каким боком впрягается?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 18 ноября 2016, 22:06

      шок, они вступаются за нарика!!!! блин что у нас за спорт-кальян, шампанское рекой теперь и кокаин!!!смотрю зарплаты маленькие деньги девать не куда!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 > Alexx22 18 ноября 2016, 22:07

      и вообще надо дело в полицию, он же где-то их купил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      dedruz 18 ноября 2016, 22:04

      конечно, нюхать - это норма

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4938

      polt 18 ноября 2016, 21:43

      Какой-то финн влип на наркоте, а наш РФС впрягается... Мутко ты где?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4938

      polt 18 ноября 2016, 21:40

      Наркотики и рфс едины!!! Афуеть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 ноября 2016, 21:37

      Это какой пример для молодежи? Вы "колитесь,нюхайте" мы вас не бросим-нам такие футболисты нужны! Что за слабоумные в РФС сидят? Или их Гинер всех купил?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 18 ноября 2016, 21:34

      Не, ну с ЦСКА всё понятно без слов. А РФС-то чего за этого пассажира подписывается?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 18 ноября 2016, 21:15

      По мнению РФС не правильно мерили в граммах

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 18 ноября 2016, 20:53

      За наркоту пожизненная дисквалификация + лишение всех титулов! И точка!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 18 ноября 2016, 20:41

      Что то наш "великий" и продажный рфс За Титова не вступился тогда))а тут за нюхача впрягается,а за наших и уса не повел!!!ПОЗОР Виталий Леонтич,!!!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11