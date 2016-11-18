«Матч ТВ» опроверг информацию о трансляциях чемпионата Испании

Канал «Матч ТВ» опроверг появившееся ранее сообщение о возобновлении трансляций испанкой Примеры.

«Информация, появившаяся недавно в ряде СМИ о трансляциях телеканалом «Матч ТВ» чемпионата Испании по футболу, не соответствует действительности и дезинформирует телезрителей. «Матч ТВ» тщательно оценивает любые финансовые вложения и на данный момент мы можем сообщить только о том, что переговоры ведутся. В случае достижения двусторонних договоренностей о приобретении прав на трансляции мы оперативно проинформируем об этом все средства массовой информации.

Просим пользоваться для подготовки материалов по этой теме только проверенными источниками», – говорится в заявлении пресс-службы канала.