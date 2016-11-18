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    РФС будет просить УЕФА смягчить наказание полузащитника ЦСКА Еременко

    Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов заявил, что структура будет просить УЕФА рассмотреть возможность смягчения наказания полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко. Напомним, футболист отстранен от футбола на два года за употребление кокаина.

    «Мы поговорили с генеральным директором Романом Бабаевым – будем делать все вместе. В дисциплинарных санкциях есть прецеденты, но чтобы сразу по максимуму, тем более, что у него первый раз. Через процедуру апелляции можно обратиться и попросить повнимательней рассмотреть решение. РФС вместе с клубом, вместе с футболистом будет пробовать что-то делать, будем просить рассмотреть возможность смягчения данного наказания», – сказал Куликов.

    Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ

    Источник: Р-Спорт

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    18.11.2016 17:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 19 ноября 2016, 00:41

      РФС должен избавляться от таких футболистов , а они говорят о смягчении наказания. Наверное применение наркоты и допинга в российском спорте это политика всего руководства спорта, а кто рулит там-МУДКО!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 18 ноября 2016, 19:24

      Мафия бессмертна!)) адм ресурс на в катушку

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 ноября 2016, 18:12

      Дело не в решении! Если употреблял кокоин, то его и близко к российскому футболу допускать нельзя! Пусть в Финляндии играет! Доказан кокоин-поделом! Не доказан, вот тогда защищайте и оспаривайте! Нам еще наркоманов на футбольном поле не хватает!

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      Рейтинг: +344

      Nikita Suarez 18 ноября 2016, 18:09

      А на каком основании так суетятся то!?гинер РФС приказал помощь оказать?а если б это вдруг был футболист Ростова например?врятли б такие телодвижения бы делались..

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 18 ноября 2016, 17:54

      а что так рфс за фина волнуется????

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