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    ЦСКА вправе досрочно расторгнуть контракт с Еременко

    Глава практики спортивного права международной юридической фирмы CMS Валерий Федореев заявил, что ЦСКА имеет основания для расторжения соглашения с дисквалифицированным за употребление кокаина Романом Еременко. Напомним, футболист был отстранен от футбола на два года.

    «Еременко не имеет права принимать участие во всех официальных соревнованиях. В тренировочном процессе клуба он может принимать участие, как и в товарищеских матчах, но какой в этом смысл, если дисквалификация на два года? Теоретически клуб может в одностороннем порядке расторгнуть с футболистом контракт, если его дисквалификация составляет шесть и более месяцев.

    Но, естественно, клубу надо обжаловать решение УЕФА – на мой взгляд, срок дисквалификации несколько жестокий. В некоторых других случаях спортсмены за употребление кокаина вообще никакого наказания не несли. По общей практике за первое нарушение срок дисквалификации обычно меньше двух лет. В случае апелляции у ЦСКА есть шансы на сокращение срока при условии, что у Еременко раньше никогда не было проблем с допингом и не было отягчающих обстоятельств – то есть игрок сотрудничал с комитетом по этике, дал показания, может, признал вину. Это помогло бы ему», – заявил Федореев.

    Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.11.2016 16:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 ноября 2016, 18:31

      Вот чего значит человеку для счастья не хватало

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4475

      Snek 18 ноября 2016, 18:03

      Марадона когда попался, вообще штраф платил... Вот они "стандарты"

      1
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    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 18 ноября 2016, 17:12

      да уж.. норкоманы нам не нужны... будь то по глупости или случайно

      -1
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