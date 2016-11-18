Семин считает, что дисквалификация Еременко – это не самое страшное в жизни

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, работавший с Романом Еременко в киевском «Динамо», прокомментировал дисквалификацию футболиста. Напомним, полузащитник ЦСКА отстранен от футбола на два года за употребление кокаина.

«Роман Еременко был совсем молодым, когда мы брали его в киевское «Динамо». Я никогда не замечал каких-то отклонений в его режиме или поведении. Это был идеальный парень и футболист, который прогрессировал каждый год и становился только лучше и лучше. Что случилось дальше, мне сложно сказать. В последнее время мы контактировали только перед матчами, когда играли.

Сможет ли он вернуться спустя два года? Многое зависит от характера. Это сложный период в жизни спортсмена – быть без футбола. Это нелегкая жизненная ситуация, но у него спортивная семья и они ему помогут. Он должен выстоять, бывает в жизни всякое, это не самое страшное», – сказал специалист.

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