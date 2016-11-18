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    Балотелли не подошел «Малаге» из-за высокой зарплаты

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли в прошедшее лето мог оказаться в испанском чемпионате. В его услугах были заинтересованы руководители «Малаги».

    «У Балотелли астрономическая зарплата. К нам обращались относительно его, но мы понимали, что не в состоянии платить ему такие огромные деньги. Знаю, что он перешел в «Ниццу» по финансовым соображениям. Владельцы этого клуба вкладывают в свои проекты большие суммы. У нас не было никакой возможности приобрести его», – приводит слова спортивного директора «Малаги» Франсеска Арнау Cope.

    Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата Франции Балотелли провел в составе «Ниццы» шесть матчей, в которых забил шесть голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2016 08:00
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