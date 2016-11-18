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    Апелляционный комитет ФФИ оставил наказание Месси без изменений

    Апелляционный комитет Федерации футбола Испании ответил отказом на повторную апелляцию «Барселоны» относительно желтой карточки форварда команды Лионеля Месси, полученную им в концовке матча 11-го тура испанской Примеры против «Севильи» (2:1). Функционеры встали на сторону арбитра встречи, который посчитал, что аргентинец, надевавший бутсу в течение полутора минут, намеренно затягивал время.

    Теперь у «Барселоны» есть 15 дней на обжалование данного решения. Сделать это можно, обратившись в Спортивный административный трибунал.

    Источник: Sport.es

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    18.11.2016 07:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 18 ноября 2016, 16:38

      Не надо было фолить! Судья хренов даже не дал желтую игроку севильи за срыв атаки и за атаку сзади!

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 18 ноября 2016, 10:18

      Он же не сам снял бутсу, и вообще где регламент по одевании бутсы!

      -1
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      Рейтинг: +175

      Freux 18 ноября 2016, 09:16

      понять и простить))

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