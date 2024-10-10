Экс-жена Аршавина – о новой девушке Андрея: «Она себе выписала путевку в ад»

Алиса Аршавина, бывшая супруга Андрея Аршавина, отреагировала на новость о новых отношениях экс-футболиста.

– Я переживала, что если полезу в интернет и увижу новости, что он там женится, меня это как-то сдвинет, и я снова буду болеть. Я недавно увидела – вообще ничего.

– Новость про то, что у него появится ребенок, тебя не задела?

– Я подумала: «Куда ты, девочка, лезешь?» (смеется) Она просто себе выписала путевку в ад…

– А он вам как-то помогает?

– Он по закону платит алименты – 50% на всех детей, а у него их на сегодня четверо. Плюс один, видимо, будет опять. Думаю, что это как-то повлияет.

Потом девушка подаст на алименты, и мы с Юлей [Барановской] будем получать меньше, а на нем это никак не отразится.