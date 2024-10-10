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    • Экс-жена Аршавина – о новой девушке Андрея: «Она себе выписала путевку в ад»

    Экс-жена Аршавина – о новой девушке Андрея: «Она себе выписала путевку в ад»

    Алиса Аршавина, бывшая супруга Андрея Аршавина, отреагировала на новость о новых отношениях экс-футболиста.

    – Я переживала, что если полезу в интернет и увижу новости, что он там женится, меня это как-то сдвинет, и я снова буду болеть. Я недавно увидела – вообще ничего.

    – Новость про то, что у него появится ребенок, тебя не задела?

    – Я подумала: «Куда ты, девочка, лезешь?» (смеется) Она просто себе выписала путевку в ад…

    – А он вам как-то помогает?

    – Он по закону платит алименты – 50% на всех детей, а у него их на сегодня четверо. Плюс один, видимо, будет опять. Думаю, что это как-то повлияет.

    Потом девушка подаст на алименты, и мы с Юлей [Барановской] будем получать меньше, а на нем это никак не отразится.

    • Аршавин был в браке с Алисой с 2013 по 2019 год.
    • Он стал отцом в пятый раз 22 августа.

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    Источник: Smotrim.ru

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    Комментарии (2)
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    Питерский князь
    1728587790
    Это, ей Андрюха нос, во время экстаза откусил?
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