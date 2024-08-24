Аршавин стал отцом в пятый раз

У бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина родился пятый ребенок.
«22 августа я родила крутую дочку», – написала в соцсетях предполагаемая возлюбленная экс-футболиста Анна.
Аршавин не подтверждал отношения с этой девушкой, но они вместе отдыхали в Сочи и публиковали совместные фото.
Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию в начале августа опубликовал пост с подписью «В ожидании чуда».
- У Аршавина есть трое детей от телеведущей Юлии Барановской.
- Также ему родила дочь Алиса Казьмина.
Источник: Starhit