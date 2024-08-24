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Аршавин стал отцом в пятый раз

24 августа 2024, 00:30
4

У бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина родился пятый ребенок.

«22 августа я родила крутую дочку», – написала в соцсетях предполагаемая возлюбленная экс-футболиста Анна.

Аршавин не подтверждал отношения с этой девушкой, но они вместе отдыхали в Сочи и публиковали совместные фото.

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию в начале августа опубликовал пост с подписью «В ожидании чуда».

  • У Аршавина есть трое детей от телеведущей Юлии Барановской.
  • Также ему родила дочь Алиса Казьмина.

Источник: Starhit
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (4)
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aldo conte
1724470440
Как когда-то говорил Аркадий Райкин, цельную футбольную команду готов породить.
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БАЗАРА НЕТ
1724471334
В погоне за Зенитом пока Аршавин уступает 5-6 )
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ScarlettOgusania
1724480499
одно неловкое движение, и ты - отец!) но пять раз, значит сам хотел стать отцом-героем ))
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BarStep
1724480982
Супер! Молодца! Мои поздравления! Здоровья малышке и маме!!
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