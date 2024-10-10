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    • Кафанов назвал российского вратаря, готового к выступлениям в Европе

    Кафанов назвал российского вратаря, готового к выступлениям в Европе

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипер «Спартака» Александр Максименко уже сейчас способен заиграть в Европе.

    «Прошлый сезон стал лучшим в карьере Максименко. Нынешний – как продолжение. Саша стал сильнее ментально. Он готов и в сборной первым номером быть, и в «Спартаке», и, если куда-то уедет за рубеж, – тоже.

    Первый из вратарей РПЛ, кто может сейчас уехать и хорошо играть там – это Максименко. Он очень сильно выступает сейчас, у него самый пик», – сказал Кафанов.

    • 26-летний Максименко всю карьеру провел в «Спартаке».
    • В этом сезоне он пропустил 9 голов в 11 матчах.
    • Контракт футболиста с клубом истекает через год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1728585318
    ...в РПЛ половина, а то и больше вратарей конкурентноспособны в Европе...
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    VPERDIV SPARTAK
    1728585463
    Кафанов молчал бы уж! Набрал хлам в Ростов , тоже мне специалист хренов
    Ответить
    Янвapь 69
    1728587869
    не смешно нихуа
    Ответить
    Интерес
    1728589138
    У Максименко пик-он пикнуть не успеет,кавк продадут его,и там он заржавеет.
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