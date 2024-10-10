Кафанов назвал российского вратаря, готового к выступлениям в Европе

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипер «Спартака» Александр Максименко уже сейчас способен заиграть в Европе.

«Прошлый сезон стал лучшим в карьере Максименко. Нынешний – как продолжение. Саша стал сильнее ментально. Он готов и в сборной первым номером быть, и в «Спартаке», и, если куда-то уедет за рубеж, – тоже.

Первый из вратарей РПЛ, кто может сейчас уехать и хорошо играть там – это Максименко. Он очень сильно выступает сейчас, у него самый пик», – сказал Кафанов.