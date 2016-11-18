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    Касильяс поддержал решение Пике покинуть сборную Испании

    Вратарь «Порту» Икер Касильяс признался, что понимает решение защитника «Барселоны» Жерара Пике покинуть сборную Испании после чемпионата мира-2018.

    «Я знаю Пике хорошо, поэтому могу предположить, что настал момент, когда он почувствовал психологическую и физическую усталость. Возможно, это не самый удачный момент для такого заявления. Но он относится к тому типу людей, которые сначала думают, а уже после этого говорят», – заявил Касильяс.

    Напомним, в составе сборной Испании Пике выступает с 2009 года.

    Источник: Marca

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    18.11.2016 07:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 18 ноября 2016, 10:33

      Нет

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      Рейтинг: +496

      firs04 18 ноября 2016, 09:56

      Мне кажется не из-за усталости он хочет уйти, а за свой длинный язык.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 ноября 2016, 09:36

      Правильно. Всегда лучше уйти самому и вовремя, чем ждать когда тебя об этом попросят. Вон Лам в 30 ушёл вроде и ничего. Так что правильное решение. Замену в сборной найдут, талантливой молодёжи и сменщиков в Испании всегда хватало.

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 18 ноября 2016, 09:34

      Чемпионы уходят! Смена поколений

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 18 ноября 2016, 09:26

      за собой потянул...

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