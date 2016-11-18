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    «Реал» предлагает за Рэмзи 25 миллионов

    Руководство мадридского «Реала» готово сделать предложение офису «Арсенала» относительно трансфера полузащитника Аарона Рэмзи. Сумма сделки в Испании оценивают в 25 миллионов фунтов стерлингов. Главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан планирует воссоединить связку игроков сборной Уэльса Гарет Бэйл – Аарон Рэмзи.

    Стоит отметить, что действующий контракт Рэмзи с «Арсеналом» рассчитан до середины 2018 года.

    Источник: The Sun

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    18.11.2016 06:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 18 ноября 2016, 18:27

      Это будет очень интересно, если Рэмзи и Бэйл образут связку. Только мне кажется, что Мадрид не будет оформлять данный трансфер. Рэмзи по-половине сезона проводит в лазарете, он блестящий футболист, но ему мешает его "хрустальность". Хотя Испания, не Англия, там меньше борьбы и столкновений, может и получится.

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 18 ноября 2016, 10:16

      По нынешним деньгам 25 совсем уж несерьёзно! Меньше чем за 50 Арсенал не отдаст.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 ноября 2016, 09:21

      Мало. Хотя если захотят то смогут, но явно пока предложение такое, что руководству Арсенала пока даже обсуждать нечего. Для сборной Уэльса было бы плюсом, но Арсенала редко лидеров продаёт, да и за эту сумму адекватно найти замену сложно. Давайте обмен с доплатой что ли.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 ноября 2016, 08:48

      вряд ли перейдёт

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 18 ноября 2016, 08:44

      по нынешним ценам он не меньше 60 стоит, но даже за такие деньги Арсенал неотпустит одного из лидеров команды

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      Рейтинг: +352

      mauxa > STAFOR13 18 ноября 2016, 10:42

      60 млн фунтов за Рэмзи? ты шутишь?в евро 50-60 мл потолок, но не фунтов..

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > mauxa 18 ноября 2016, 17:24

      евро, неувидел что в фунтах)

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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 18 ноября 2016, 07:38

      при 100% сыгранности этой парочки сборная Уэльса получит левел ап

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