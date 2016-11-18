«Реал» предлагает за Рэмзи 25 миллионов

Руководство мадридского «Реала» готово сделать предложение офису «Арсенала» относительно трансфера полузащитника Аарона Рэмзи. Сумма сделки в Испании оценивают в 25 миллионов фунтов стерлингов. Главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан планирует воссоединить связку игроков сборной Уэльса Гарет Бэйл – Аарон Рэмзи.

Стоит отметить, что действующий контракт Рэмзи с «Арсеналом» рассчитан до середины 2018 года.