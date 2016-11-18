«Реал» предлагает за Рэмзи 25 миллионов

Это будет очень интересно, если Рэмзи и Бэйл образут связку. Только мне кажется, что Мадрид не будет оформлять данный трансфер. Рэмзи по-половине сезона проводит в лазарете, он блестящий футболист, но ему мешает его "хрустальность". Хотя Испания, не Англия, там меньше борьбы и столкновений, может и получится.
Руководство мадридского «Реала» готово сделать предложение офису «Арсенала» относительно трансфера полузащитника Аарона Рэмзи. Сумма сделки в Испании оценивают в 25 миллионов фунтов стерлингов. Главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан планирует воссоединить связку игроков сборной Уэльса Гарет Бэйл – Аарон Рэмзи.
Стоит отметить, что действующий контракт Рэмзи с «Арсеналом» рассчитан до середины 2018 года.