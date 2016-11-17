Мариу заявил, что «Интер» полон решимости победить в матче против «Милана»

Полузащитник «Интера» Жоао Мариу заявил, что футболисты собираются преподнести подарок своим болельщикам в матче 13-го тура Серии А против «Милана». Футболист отметил, что черно-синие полны решимости одержать победу в дерби.

«Это будет очень важный матч, в котором мы сделаем все возможное, чтобы победить. Мы просто обязаны как можно скорее подняться вверх в турнирной таблице. Вся команда полна решимости набрать три очка в миланском дерби. Мы очень хотим порадовать наших болельщиков. Матч против красно-черных – это всегда нечто особенное, сродни европейскому финалу. Это будет большая игра, и сама подготовка к ней всегда особенная. Болельщики очень переживают за команду, и мы полны желания отблагодарить их за преданность», – приводит слова Мариу Mediaset Premium.