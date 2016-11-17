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    Болельщики впервые поднялись на трибуны стадиона «Волгоград-Арена»

    Специалист по безопасности и работе с болельщиками «Ротор-Волгоград» Виктор Ляхов заявил, что поклонники футбола впервые побывали на стройплощадке стадиона «Волгоград-Арена», который строится к ЧМ-2018, поднялись на трибуны и даже порепетировали кричалки.

    «Впервые болельщики клуба «Ротор-Волгоград» поднялись на трибуны стадиона с флагами России и спортивными атрибутами и уже сегодня попытались ощутить атмосферу предстоящего футбольного праздника. Они «опробовали» места на трибунах, порепетировали футбольные кричалки, сделали памятные фотографии и в качестве сувениров получили плакаты города-организатора ЧМ-2018», – заявил Ляхов.

    Отметим, что после завершения ЧМ-2018 стадион станет базой волгоградского клуба.

    Источник: ТАСС

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    17.11.2016 22:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 18 ноября 2016, 08:22

      Проведут ЧМ, а потом рынок на стадионе откроют и концерты пару раз в год проводить будут!

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      Рейтинг: +60

      Shaft 18 ноября 2016, 01:31

      Клуба нет, а стадион есть. Замечательно

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